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عربي و دولي

درع أميركا المضاد للصواريخ.. ماذا نعرف عن القبة الذهبية؟

2025-05-21 | 04:16
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درع أميركا المضاد للصواريخ.. ماذا نعرف عن القبة الذهبية؟
درع أميركا المضاد للصواريخ.. ماذا نعرف عن القبة الذهبية؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن رؤيته المقترحة لبرنامج "القبة الذهبية" الدفاعي الصاروخي.

 

وتبلغ تكلفة برنامج "القبة الذهبية"، 175 مليار دولار، ويُعد الأول من نوعه الذي يتضمن نشر أسلحة أمريكية في الفضاء.

 

ووفقًا لما أعلنه ترامب، فإن "القبة الذهبية" ستكون نظامًا شاملاً لاعتراض الصواريخ، حتى تلك التي تُطلق من الفضاء. وقد كُلّف الجنرال مايكل جيتلين، نائب قائد العمليات الفضائية الحالي، بالإشراف على مراحل تقدم المشروع.

 

وأوضح ترامب أن كندا أبدت رغبتها في المشاركة ضمن المنظومة، مشيرًا إلى أن المشروع سيبنى بالكامل داخل الولايات المتحدة.

 

تتضمن رؤية المشروع قدرات أرضية وفضائية متطورة تتيح رصد الصواريخ واعتراضها في جميع المراحل الأربع لهجوم محتمل، بدءًا من:

 

1- اكتشاف الصاروخ قبل الإطلاق وتدميره استباقيًا

 

2- اعتراضه في اللحظات الأولى بعد الإطلاق

 

3- رصد مساره في مرحلة التحليق

 

4- تدميره أثناء اقترابه من الهدف

 

ويؤكد مسؤولون في البنتاغون أن العمل جارٍ على إعداد خيارات متعددة لتنفيذ المشروع، تتراوح من حيث الكلفة بين "متوسطة، وعالية، وفائقة الارتفاع"، وجميعها تشتمل على قدرات اعتراض فضائية متقدمة.

درع أميركا المضاد للصواريخ.. ماذا نعرف عن القبة الذهبية؟

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