وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان

أقرّ الجيش الإسرائيلي بإطلاق "طلقات تحذيرية" على وفد دبلوماسي أوروبي وعربي في جنين، قائلاً إن الوفد "انحرف عن المسار المعتمد ودخل منطقة غير مصرح بها". وأعرب الجيش عن أسفه للحادثة بعبارة "نأسف للإزعاج"، مؤكداً عدم وقوع إصابات



