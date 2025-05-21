وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان

أقرّ الجيش الإسرائيلي بإطلاق "طلقات تحذيرية" على وفد دبلوماسي أوروبي وعربي في جنين، قائلاً إن الوفد "انحرف عن المسار المعتمد ودخل منطقة غير مصرح بها". وأعرب الجيش عن أسفه للحادثة بعبارة "نأسف للإزعاج"، مؤكداً عدم وقوع إصابات
نفذ الجيش الإسرائيلي، الإثنين، غارة جوية استهدفت بلدة حولا في جنوب لبنان، وأسفرت عن إستشهاد عنصر في كتيبة "الرضوان" التابعة لحزب الله.
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الأربعاء، الرصاص على وفد دبلوماسي دولي عند المدخل الشرقي لمخيم جنين بشمال الضفة الغربية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).