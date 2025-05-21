جيش العدو يكشف هوية القيادي المستهدف في عين بعال!

وإدعى جيش العدو الاسرائيلي أن "القيادي يعمل كمركز معلومات مركزي في مجال إنتاج الأسلحة في لبنان، ويعمل في إطار مديرية البحث والتطوير والإنتاج التابعة لحزب الله".وتابع الجيش الاسرائيلي في البيان: "تتولى المديرية مسؤولية تطوير وإنتاج وصيانة الأسلحة، كما تعمل على توسيع قدرات المنظمة في مجال التوريد. ومنذ تأسيسها، تولت إدارة العديد من مشاريع إنتاج الأسلحة في الساحة، بما في ذلك إنتاج الصواريخ الدقيقة"، حسب زعمه.وزعم البيان أيضاً، أن "القيادي كان مهندساً خبيراً في الوحدة، وكان مسؤولاً عن إنشاء البنية التحتية لإنتاج صواريخ أرض – أرض دقيقة. وكان الهدف من قمعها الإضرار بجهود حزب الله في إعادة الإعمار بعد عملية السهم الشمالي".