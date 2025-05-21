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عيدان ألكسندر يروي تفاصيل الأسر.. هل رأى يحيى السنوار؟

2025-05-21 | 11:18
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عيدان ألكسندر يروي تفاصيل الأسر.. هل رأى يحيى السنوار؟
عيدان ألكسندر يروي تفاصيل الأسر.. هل رأى يحيى السنوار؟

كشفت "القناة 12" الإسرائيلية، الأربعاء، تفاصيل جديدة أدلى بها الجندي المُحرر عيدان ألكسندر، الذي تحدث عن ظروف أَسْره "الصعبة"، مؤكدا أنه "قضى فترات من الاحتجاز في شوارع غزة، إلى جانب تنقلات مستمرة بين مواقع مختلفة".

وقال ألكسندر، ردا على سؤال وزير الحرب السابق يوآف غالانت حول كيفية تمسكه بالأمل خلال فترة أسره: "كنت أعلم أن أصدقائي من وحدة جولاني يقاتلون فوق الأرض من أجلي، وشعرت أن عليّ واجب البقاء حيا من أجلهم".
وأوضح أن أسره كان "قاسيا"، وأنه تنقل بين عشرات المواقع، مضيفاً: "نمنا في شقق ومساجد وحتى في الشارع".
وتابع: "في إحدى المرات، لم نتوقف عن التنقل، وانتهى بنا الأمر إلى النوم في شارع باسماتا، دون أن يلاحظ أحد وجودنا. الآن علينا أن نبذل كل ما بوسعنا لتحرير بقية الأسرى".
وبحسب التقرير، كشف ألكسندر أنه كان في بعض الفترات إلى جانب قياديين كبار في حركة حماس، من بينهم قائدها السابق يحيى السنوار.
وأضاف أن "الظروف في الأنفاق كانت بالغة القسوة، حتى أن علب الطعام كانت تنفجر بسبب الحرارة الشديدة في فصل الصيف".
 
عيدان ألكسندر يروي تفاصيل الأسر.. هل رأى يحيى السنوار؟

عربي و دولي

عيدان ألكسندر

يحيى السنوار

حماس

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