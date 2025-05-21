صواريخ تستهدف تجمعاً للدبابات الإسرائيلية

وزيرة الأمن الداخلي الأميركية أعلنت أن موظفين في السفارة الإسرائيلية قُتلوا جراء هجوم مسلح وقع قرب المتحف اليهودي في واشنطن.

يأتي ذلك بعد ساعات من تصريحات السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة الذي أكد أن إلحاق الأذى بالدبلوماسيين يُعد "تجاوزاً لخط أحمر".