دول أوروبية تستنكر إستهداف الوفد الدبلوماسي بجنين.. وتستدعي السفراء

واستدعى وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الأربعاء، السفير الإسرائيلي بشأن واقعة إطلاق النار تجاه دبلوماسيين في جنين، معتبرا أن الطلقات التحذيرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي باتّجاه دبلوماسيين في الضفة الغربية تهديدات "غير مقبولة".وكتب تاياني في منشور على إكس: "نطلب من الحكومة الإسرائيلية توضيحات فورية لما حصل. والتهديدات في حقّ الدبلوماسيين غير مقبولة".وأضاف تاياني أنه تواصل مع نائب القنصل الإيطالي اليساندرو توتينو و"هو بخير"، موضحا أن الأخير "كان بين الدبلوماسيين الذين تعرضوا لهجوم بإطلاق عيارات نارية قرب مخيم جنين للاجئين".بدوره كتب وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو على منصة إكس: "زيارة إلى جنين شارك فيها أحد دبلوماسيينا، تعرضت لإطلاق نار من جنود إسرائيليين. هذا أمر غير مقبول. سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي لتقديم توضيحات. نؤكد دعمنا الكامل لموظفينا في المكان ولعملهم المتميّز في ظل هذه الظروف الصعبة".وعلى خطى إيطاليا وفرنسا، استدعت إسبانيا السفير الإسرائيلي بشأن الهجوم على الدبلوماسيين.ولم تجنح البرتغال عن جاراتها حيث أعلن وزير الخارجية البرتغالي الأربعاء، أن بلاده استدعت السفير الإسرائيلي للاحتجاج على إطلاق الجيش الإسرائيلي النار خلال زيارة دبلوماسيين أجانب للضفة الغربية المحتلة.وقالت الوزارة في بيان "في أعقاب هذه الواقعة التي تتحدى القانون الدولي، استُدعي السفير الإسرائيلي في البرتغال"، مضيفة أنها "تدين بشدة" إطلاق النار. وأكدت أن برتغاليا كان بين مجموعة الدبلوماسيين الأجانب.ومن جانبها دعت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إسرائيل إلى التحقيق في حادث إطلاق جنود إسرائيليين النار على دبلوماسيين كانوا يزورون جنين بالضفة الغربية.وقالت كالاس إنه تم إبلاغها بالحادث "الذي أطلقت خلاله القوات الإسرائيلية طلقات تحذيرية، لكنها طلقات حية، على مجموعة من الدبلوماسيين لدى اقترابهم من مخيم اللاجئين خلال الزيارة التي نظمتها السلطة الفلسطينية."وأوضحت كالاس للصحفيين: "نحن بالتأكيد ندعو إسرائيل إلى التحقيق في هذا الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه."وأضافت بأن: "أي تهديد لحياة الدبلوماسيين غير مقبول".وشددت كالاس على أن إسرائيل ملزمة "بضمان أمن جميع الدبلوماسيين الأجانب" بموجب اتفاقية دولية.