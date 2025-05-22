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عربي و دولي

نتنياهو "مصدوم": سيتم تعزيز الأمن

2025-05-22 | 02:58
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نتنياهو &quot;مصدوم&quot;: سيتم تعزيز الأمن
نتنياهو "مصدوم": سيتم تعزيز الأمن

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن "صدمته" من الهجوم الذي أسفر عن مقتل موظفين اثنين بالسفارة الإسرائيلية في إطلاق نار قرب المتحف اليهودي في واشنطن.

وقال نتنياهو إنه "مصدوم من جريمة القتل المروعة المعادية للسامية لاثنين من موظفي سفارة إسرائيل بواشنطن".
وأضاف: "سيتم تعزيز الأمن في السفارات الإسرائيلية حول العالم".
وتابع: "إطلاق النار في واشنطن دليل على (التحريض العنيف) ضد إسرائيل"، حسبما نقلت "فرانس برس".
وأدان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الخميس هجوم إطلاق النار في واشنطن مؤكدا أن "الإرهاب والكراهية لن يكسرانا".
وأفاد هرتسوغ في بيان "هذا عمل دنيء ينم عن كراهية ومعاداة للسامية... الإرهاب والكراهية لن يكسرانا".
أما وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر فوصف الهجوم بأنه "إرهابي"، مؤكدا أن "إسرائيل لن تستسلم للإرهاب".
وكان سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون قد قال إن "حادث إطلاق النار خارج المتحف اليهودي في واشنطن عمل إرهابي معاد للسامية".
وأوضح دانون أنه تحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد حادث إطلاق النار.
وأعلنت الشرطة الأميركية أنها حددت هوية المشتبه به في تنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل موظفين اثنين بالسفارة الإسرائيلية، قائلة إنه إلياس رودريغيز ويبلغ من العمر 30 عاما.
ووفق شرطة واشنطن فإن المشتبه به "لم يكن معروفا لدى الشرطة".
وأوضحت الشرطة أنها لم "تتلق أي معلومات استخباراتية عن تهديد إرهابي أو جريمة كراهية محتملة قبل إطلاق النار".
نتنياهو "مصدوم": سيتم تعزيز الأمن

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بنيامين نتنياهو

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Aljadeed
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة وسط وجنوب إسرائيل
نتنياهو: مصدوم من جريمة القتل المروعة المعادية للسامية لاثنين من موظفي سفارة إسرائيل بواشنطن

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