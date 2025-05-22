هجمات مزدوجة على البقاع والجنوب.. وبيان إسرائيلي!

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
ذكر بيان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، أنه قرر تعيين الميجر جنرال ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام (الشاباك).
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو أجرى اتصالًا هاتفيًا، الخميس، مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
أدان رئيس الحكومة نواف سلام الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، معتبراً أنها تأتي في توقيت خطير قبيل الانتخابات البلدية في الجنوب.