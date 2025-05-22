هجمات مزدوجة على البقاع والجنوب.. وبيان إسرائيلي!

قال المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي في بيان، أن الطيران الإسرائيلي شن هجومًا جويًا على موقع عسكري في منطقة البقاع وجنوب لبنان استهدف منصات إطلاق صواريخ وبنية تحتية لحزب الله.



​وأضاف أن وجود الأسلحة ونشاط الحزب في الموقع يعد انتهاكًا للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل، مؤكدًا استمرار الجيش في جهوده لمنع ترسيخ وجود الحزب الإرهابي في المنطقة.