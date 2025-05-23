رأى الوسيط الأميركي السابق آموس هوكستين أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عام 2022، واتفاق وقف العمليات العدائية في نهاية 2024، يؤكدان أن ترسيم الحدود البرية أصبح «في متناول اليد».

وفي حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط»، كشف هوكستين عن «تقدم كبير» تحقق في المفاوضات غير المباشرة، مع وجود «حلول خلاقة» مثبتة بسجلات وبروتوكولات، إذا وُجدت الإرادة السياسية.

وأشار إلى أن «حزب الله» هو ذراع لإيران التي تسعى لفرض إرادتها على لبنان، معتبراً أن اجتماع الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع كان تطوراً إيجابياً قد يصب في مصلحة لبنان.