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عربي و دولي

هوكستين: ترسيم الحدود البرّية بين لبنان وإسرائيل بـ"متناول اليد"

2025-05-23 | 02:01
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هوكستين: ترسيم الحدود البرّية بين لبنان وإسرائيل بـ&quot;متناول اليد&quot;
هوكستين: ترسيم الحدود البرّية بين لبنان وإسرائيل بـ"متناول اليد"

جاء في صحيفة "الشرق الأوسط":

رأى الوسيط الأميركي السابق آموس هوكستين أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عام 2022، واتفاق وقف العمليات العدائية في نهاية 2024، يؤكدان أن ترسيم الحدود البرية أصبح «في متناول اليد».

وفي حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط»، كشف هوكستين عن «تقدم كبير» تحقق في المفاوضات غير المباشرة، مع وجود «حلول خلاقة» مثبتة بسجلات وبروتوكولات، إذا وُجدت الإرادة السياسية.

وأشار إلى أن «حزب الله» هو ذراع لإيران التي تسعى لفرض إرادتها على لبنان، معتبراً أن اجتماع الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع كان تطوراً إيجابياً قد يصب في مصلحة لبنان.

هوكستين: ترسيم الحدود البرّية بين لبنان وإسرائيل بـ"متناول اليد"

محليات

عربي و دولي

آموس هوكستين

هوكستين

الحدود اللبنانية

إسرائيل

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لبنان

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شاهد الفيديو:

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خطة إقتحام الجليل قائمة.. كلام لمسؤول بـ"حزب الله"!

أكد عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أن الحديث عن سقوط خطة اقتحام الجليل غير صحيح، مشيراً في مقابلة مع إحدى المنصات الرقمية إلى أن وقف حرب الإسناد هو أمر واقع.

وقد لاقى المقطع تداولاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

شاهد الفيديو:

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