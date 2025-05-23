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عربي و دولي

طهران ترد على "عقوبات" واشنطن!

2025-05-23 | 02:26
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طهران ترد على &quot;عقوبات&quot; واشنطن!
طهران ترد على "عقوبات" واشنطن!

علّقت الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، على العقوبات الأميركية الجديدة التي فرضتها واشنطن على طهران.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أنها فرضت عقوبات على قطاع البناء والتشييد في إيران، بالإضافة إلى 10 مواد صناعية ذات تطبيقات عسكرية.

وردا على ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن "العقوبات الأميركية الجديدة على طهران تلقي بمزيد من الشكوك على استعداد واشنطن للانخراط في الدبلوماسية".

ووصف بقائي العقوبات بأنها "غير قانونية وعدائية ضد الشعب الإيراني"

وأضاف: "إن هذا التصرف مستفز بقدر ما هو غير قانوني وغير إنساني. فالعقوبات متعددة الطبقات والإجراءات القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران صُممت بعناية لحرمان كل مواطن إيراني من حقوقه الإنسانية الأساسية".

واختتم بقائي تصريحاته قائلا إن "هذه العقوبات، التي أُعلنت عشية الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، تُلقي بمزيد من الشكوك على جدية واشنطن واستعدادها الحقيقي للانخراط في الدبلوماسية".

طهران ترد على "عقوبات" واشنطن!

عربي و دولي

إسماعيل بقائي

إيران

طهران

الولايات المتحدة

المفاوضات النووية

إيران وأميركا

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وقد لاقى المقطع تداولاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

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