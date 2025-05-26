في موقف لافت... ترامب: ما يفعله بوتين لا يُعجبني إطلاقًا

كلام ترامب جاء خلال لقاء مع الصحفيين في ولاية نيوجيرسي في طريق عودته إلى واشنطن العاصمة مساء الأحد.

وأضاف ترامب: "لست راضيًا عما يفعله بوتين. إنه يقتل الكثير من الناس، ولا أعرف ماذا حدث لبوتين. أعرفه منذ زمن طويل. لطالما كنت على وفاق معه، لكنه يطلق الصواريخ على المدن ويقتل الناس، وهذا لا يعجبني على الإطلاق نحن في خضم محادثات، وهو يطلق الصواريخ على كييف ومدن أخرى".

وتابع ترامب إنه "مندهش للغاية" مما حدث، على الرغم من أنه قبل أسبوع واحد فقط، شنت روسيا أكبر هجوم بطائرات بدون طيار على أوكرانيا، وكان ذلك قبل يوم واحد من مكالمة بوتين مع ترامب عبر الهاتف لا يعجبني ما يفعله بوتين، ولا حتى قليلاً. إنه يقتل الناس. وقد أصابه شيىء، وهذا لا يعجبني".

ويأتي هذا في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأوكراني زيلينسكي: "صمت أمريكا، وصمت الآخرين في العالم، لا يشجع سوى بوتين"