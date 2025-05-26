ترامب لبوتين: أصبت بالجنون!.. الكرملين يُعلّق

علّق الكرملين، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أصيب بالجنون التام".

ووفق الكرملين فإن تصريحات ترامب "قد تكون بسبب عبء عاطفي زائد"، لكنه شكر الرئيس الأميركي على مساعدته في بدء مفاوضات السلام الخاصة بأوكرانيا.



وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين حين سُئل عن تصريحات ترامب بشأن بوتين "نحن ممتنون حقا للأميركيين وللرئيس ترامب شخصيا لمساعدتهم في تنظيم وإطلاق عملية التفاوض هذه".



وأضاف "بالطبع، وفي نفس الوقت، هذه لحظة حاسمة للغاية، والتي ترتبط بالطبع بالعبء العاطفي الزائد على الجميع بشكل مطلق وردود الفعل العاطفية".