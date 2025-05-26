جامعة الدول العربية تكرم ولي عهد الفجيرة الشيخ محمد بن حمد الشرقي (فيديو)

كرّمت جامعة الدول العربية، مُمثّلةً بأمينها العام أحمد أبو الغيط، ولي عهد الفجيرة الشيخ محمد بن حمد الشرقي، بجائزة يوم الاستدامة العربي، في حفل اليوم العربي للاستدامة 2025 تحت شعار "تعزيز الوعي بأهمية الاستدامة في المنطقة العربية" في مقر الجامعة بالقاهرة.

وأكد أبو الغيط أنَّ الاحتفال باليوم العربي للاستدامة يعكس أهمية تعزيز مفاهيم التنمية المُستدامة، وتحقيق التّوازن بين أبعادها الثلاثة، الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، خاصةً في ضوء التحديات المتزايدة والمُتغيرّات المتسارعة في الوطن العربي وفي مختلف المجالات.

وأشاد الشيخ محمد بن حمد الشرقي، بجهود جامعة الدول العربية في تنظيم اليوم العربي للاستدامة 2025، الحدث العربي الأهم في تسليط الضوء على قضايا الاستدامة البيئية وبحث حلولها، وفتح آفاقٍ عربيةٍ وعالميةٍ للشَّراكاتِ الاستراتيجيّة، والمَشاريعِ الرَّائدة، بهدفِ تَحقيقِ أهدافِ التَّنميةِ المُستدامةِ في الوَطنِ العَربي.

وعلى هامش تكريم ولي عهد الفجيرة بـ "جائزة يوم الاستدامة العربي 2025"، التقى الشيخ محمد بن حمد الشرقي، رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي. وأكّد ولي عهد الفجيرة، ضرورة تكاتف الجُهود وتنسيق العمل المشترك بين الأقطار العربية، في سبيل تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز أهدافها، وفتح آفاق للشراكات الفاعلة في المجالات كافة.

وخلال زيارته إلى القاهرة، التقى ولي عهد الفجيرة، في مقر مشيخة الأزهر الشريف، شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيّب.

وخلال اللقاء، أشار ولي عهد الفجيرة إلى وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقّع عليها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيّب شيخ الأزهر والبابا الراحل فرانسيس في أبوظبي 2019، والتي تعدّ نموذجًا عالميًا في ترسخ مبادئ الأخوة الإنسانية والتعايش والسلام في العالم.

كما التقى الشيخ محمد بن حمد الشرقي، في مقر البابوية بالكاتدرائية المرقسيّة بالعباسية بالقاهرة، قداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حيث أكد ولي عهد الفجيرة، أهمية نشر قيم التسامح الديني والتعايش الإنساني بين شعوب العالم، ودور المؤسسات الدينية في تعزيز مفاهيم الإخاء بين الأديان السماوية كافة.

وزار ولي عهد الفجيرة، مقر الكنيسة البطرسية، والكاتدرائية المرقسية، واستمع إلى شرحٍ عن تاريخها وأهم مكوّناتها والأحداث التي شهدتها.

هذا والتقى الشيخ محمد بن حمد الشرقي في مقر رئاسة مجلس الوزراء بالقاهرة، رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تطوير المشاريع الاستثمارية والثقافية واتفاقيات التعاون بين حكومة الفجيرة وجمهورية مصر العربية، وبحث آفاق التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات الحيوية.

وفي متحف دار الكتب والوثائق القوميّة المصري، التقى ولي عهد الفجيرة، وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو. وأكد ولي عهد الفجيرة، أهمية حفظ التراث الإنساني بكافة أشكاله وضرورة تناقله بين الأجيال، لافتا إلى حرص إمارة الفجيرة على حفظ التراث الثقافي ونشره عبر المبادرات والمشاريع الثقافية والفنية النوعية.

هذا وشهد ولي عهد الفجيرة الشيخ محمد بن حمد الشرقي، الأمسية الشعرية لدارة الشعر العربي بالفجيرة وكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف في القاهرة بمقر الكلية.