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رويترز: اجتماعات مباشرة جرت بين سوريا وإسرائيل ركزت على الملفات الأمنية
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وزير خارجية تركيا: رفع العقوبات الأميركية عن سوريا أمر بالغ الأهمية
2025-05-27 | 06:14
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وزير خارجية تركيا: رفع العقوبات الأميركية عن سوريا أمر بالغ الأهمية
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