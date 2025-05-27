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رويترز: المحادثات بين سوريا وإسرائيل تتركز على السلام وليس التطبيع
2025-05-27 | 08:40
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رويترز: المحادثات بين سوريا وإسرائيل تتركز على السلام وليس التطبيع
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