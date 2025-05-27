في خطاب العرش... الملك تشارلز يرد على تهديدات ترامب بضم كندا

وتناول الملك تشارلز خلال الخطاب، الذي يُعتبر منصة تحديد الأولويات التشريعية للبلاد، التحديات غير المسبوقة التي تواجه كندا في عالم يعج بالمخاطر، مشددًا على أن الديمقراطية والتعددية وسيادة القانون والحرية، إلى جانب حق تقرير المصير، هي قيم أساسية يعتز بها الكنديون وتلتزم الحكومة بحمايتها.

وأشار الملك إلى أن البلاد تمر بـ"لحظة حساسة" تستدعي التمسك بهذه المبادئ التي تشكل عماد الدولة.

يأتي هذا الخطاب في ظل تصاعد التوترات بسبب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكررة بضم كندا إلى الولايات المتحدة، ما دفع رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى دعوة الملك تشارلز لإلقاء هذا الخطاب الذي يعد رسالة دعم قوية للسيادة الكندية.

يُذكر أن الملك تشارلز الثالث يشغل منصب رئيس دولة كندا، وهي إحدى دول الكومنولث البريطاني التي تضم مستعمرات بريطانية سابقة.