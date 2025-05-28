نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: ترمب قال لنتنياهو إن ضعف إيران يجعل هذه اللحظة مثالية للتفاوض

افاد موقع والا الاسرائيلي، أن "مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، وُصفت بـ"الانفجار الصامت"، كشفت عن تحول غير مسبوق في ديناميكيات التنسيق بين الحليفين، وأعادت صياغة معادلة "من يقود من؟" في العلاقة الأميركية - الإسرائيلية".
علقت سوريا، للمرة الأولى، أمس الثلاثاء، على الأنباء المتعلقة بمشاركتها في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أن بلاده مستعدة للرد على أي اعتداء، وذلك بعدما أعرب مسؤولون أميركيون وأوروبيون عن مخاوفهم من أن تقرر إسرائيل توجيه ضربات إلى إيران من دون سابق إنذار.