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عربي و دولي

نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: التلويح بهجوم إسرائيلي دفع ترامب إلى التحدث مع نتنياهو الذي لم ينكر

2025-05-28 | 01:21
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نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: التلويح بهجوم إسرائيلي دفع ترامب إلى التحدث مع نتنياهو الذي لم ينكر
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: التلويح بهجوم إسرائيلي دفع ترامب إلى التحدث مع نتنياهو الذي لم ينكر
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نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: التلويح بهجوم إسرائيلي دفع ترامب إلى التحدث مع نتنياهو الذي لم ينكر

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مكتب نتنياهو ينفي صحة تقرير لـ "نيويورك تايمز" بشأن التخطيط لضربة إسرائيلية على إيران
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