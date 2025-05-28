"في غضون 7 ساعات اسرائيل ستُهاجم ايران".. والأخيرة: أيادينا على الزناد!

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أن بلاده مستعدة للرد على أي اعتداء، وذلك بعدما أعرب مسؤولون أميركيون وأوروبيون عن مخاوفهم من أن تقرر إسرائيل توجيه ضربات إلى إيران من دون سابق إنذار.





وقال سلامي: "أيدينا على الزناد، ونحن في حالة ترقّب، وننتظر ارتكاب أي حماقة، وسيتلقّون فوراً رداً يجعلهم ينسون ماضيهم".



كما رأى في كلمة من طهران اليوم أنه "على القادة الأميركيين أن يعلموا أن إيران مستعدة لكل سيناريو محتمل".



جاء هذا تزامنا مع تقدير للاستخبارات الأميركية أشار إلى أن إسرائيل قد تجهز لشن هجوم على طهران في غضون 7 ساعات فقط، ما يتيح لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تجنب الضغط لإلغائه، بسبب توقيته المحدود، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".