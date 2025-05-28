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عربي و دولي

ترامب: حذرت نتنياهو من أي إجراء ضد إيران

2025-05-28 | 13:15
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ترامب: حذرت نتنياهو من أي إجراء ضد إيران
ترامب: حذرت نتنياهو من أي إجراء ضد إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من القيام بأي إجراء بشأن إيران.

وتحدث ترامب عن جزء من النقاش الذي دار بينه مع نتنياهو بهذا الخصوص، حيث أكد أنه أخبره بأن أي خطوة ضد إيران ليست ملائمة.
وأضاف ترامب للصحفيين "أبلغته بأنه سيكون من غير المناسب فعل ذلك الآن لأننا قريبون جدا من التوصل إلى حل الآن"، مشيرا إلى أنه "يمكن أن يتغير ذلك في أي لحظة".
وأكد أن الإيرانيين يريدون اتفاقا وهذا سيحافظ على الكثير من الأرواح، حيث يمكننا حينئذ تدمير المختبرات الإيرانية عند الاقتضاء بدون صواريخ أوخسارة في الأرواح.
وفي السياق، نقلت "رويترز" عن مصدرين رسميين إيرانيين مقربين من فريق التفاوض قولهما إنه يمكن التوصل لتفاهم مع واشنطن إذا قبلت بشروط طهران.
كما أكد المصدران لـ "رويترز"، أن إيران قد تعلق تخصيب اليورانيوم إذا أفرجت واشنطن عن الأموال المجمدة.


ترامب: حذرت نتنياهو من أي إجراء ضد إيران

عربي و دولي

دونالد ترامب

بنيامين نتنياهو

إيران

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