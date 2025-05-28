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عربي و دولي

وقف إطلاق النار.. ويتكوف متفائل

2025-05-28 | 13:18
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وقف إطلاق النار.. ويتكوف متفائل
وقف إطلاق النار.. ويتكوف متفائل

أعرب المبعوث المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن تفاؤله بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال ويتكوف في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "لدى شعور جيد بإمكانية التوصل إلى وقف للنار طويل الأمد في غزة".
وأضاف: "نحن على وشك ارسال ورقة شروط جيدة للتواصل لاتفاق بشأن غزوة ونأمل أن تسليمها في وقت لاحق اليوم".
وحث المبعوث الأميركي كل الأطراف على قبول المقترح الأميركي بشأن غزة. وأضاف :"نسعى لحل طويل الأمد للنزاع في الشرق الأوسط"
من جانبه، أكد الرئيس الأميركي أن على كل الأطراف في غزة أن تتوافق على الوثيقة التي قدمها ويتكوف.
وقف إطلاق النار.. ويتكوف متفائل

عربي و دولي

ستيف ويتكوف

أميركا

إسرائيل

غزة

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