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عربي و دولي

أوكرانيا تنتظر "مذكرة السلام".. وتبدي إستعدادها لإجتماع مع روسيا

2025-05-28 | 15:39
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أوكرانيا تنتظر &quot;مذكرة السلام&quot;.. وتبدي إستعدادها لإجتماع مع روسيا
أوكرانيا تنتظر "مذكرة السلام".. وتبدي إستعدادها لإجتماع مع روسيا

أبدت أوكرانيا الأربعاء استعدادها لإجراء جولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع روسيا، ولكنّها طالبت بأن تقدّم موسكو شروطها للسلام مسبقا لضمان أن يسفر اللقاء عن نتائج.

وقال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف في منشور على منصة إكس عقب العرض الروسي بعقد لقاء في إسطنبول في الثاني من حزيران "نحن لا نعارض عقد اجتماعات أخرى مع الروس، وننتظر مذكرتهم"، مضيفا "أمام الجانب الروسي أربعة أيام على الأقل... لتزويدنا بوثيقته لمراجعتها".
كما أكد أن كييف أرسلت إلى موسكو وثيقتها بشأن شروط وقف إطلاق النار.
أتى ذلك، بعدما أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أنها أعدت مسودة "مذكرة" سلام تتضمن شروطها لإنهاء الحرب في أوكرانيا مع استعدادها لتقديمها إلى كييف في جولة مفاوضات مباشرة ثانية تقترح إجراءها بإسطنبول في 2 حزيران.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بيان، إن "وفدنا مستعد لتقديم هذه المذكرة إلى الوفد الأوكراني والإدلاء بالتوضيحات الضرورية خلال جولة ثانية من المفاوضات المباشرة بإسطنبول الاثنين في الثاني من حزيران"، وفق "فرانس برس".
يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوقت سابق اليوم، أن بلاده ما زالت في انتظار تسلم "مذكرة" وعدتها بها روسيا بشأن مطالبها المرتبطة بالتوصل إلى اتفاق سلام، في وقت تتهم كييف موسكو بتعطيل محادثات السلام ورفض إيقاف الحرب.
وقال في تصريحات للصحافيين، إن موسكو تعهدت بتسليم كييف المذكرة، مضيفاً أن بلاده "ستطلع على تلك المقترحات وترد" فور تلقيها.
يشار إلى أن الإدارة الأميركية كانت أطلقت قبل أشهر وساطة من أجل وقف الحرب بين كييف وموسكو، حيث زار المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف روسيا نحو 4 مرات التقى خلالها بوتين.
إلا أن موسكو رفضت حتى الآن اقتراحاً أميركياً أوكرانياً أوروبياً بوقف النار لـ30 يوماً، معتبرة أنه يتطلب مزيداً من البحث.
في حين التقى وفدان روسي وأوكراني بإسطنبول في 16 أيار، حيث اتفقا على تبادل أسرى من الجانبين (ألف أسير من كل جانب)، دون تحقيق إختراق سياسي.

أوكرانيا تنتظر "مذكرة السلام".. وتبدي إستعدادها لإجتماع مع روسيا

عربي و دولي

أوكرانيا

روسيا

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