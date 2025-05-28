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تل أبيب.. متظاهرون يقتحمون مقر حزب "الليكود"

2025-05-28 | 15:53
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تل أبيب.. متظاهرون يقتحمون مقر حزب &quot;الليكود&quot;
تل أبيب.. متظاهرون يقتحمون مقر حزب "الليكود"

إقتحم عشرات المتظاهرين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، مقر حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، احتجاجا على عدم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الشرطة اعتقلت 30 متظاهرا ممن اقتحموا المقر الذي يقع في الطابق الـ11 من المبنى المسمى "قلعة زئيف" في تل أبيب.
وأضافت القناة أن الشرطة حاولت إخراج نحو 100 متظاهر اعتصموا داخل المقر وقالوا إن احتجاجهم ليس عنيفا وإنهم سيبقون لمدة 600 دقيقة في احتجاج رمزي على مرور 600 يوم على الحرب وبقاء الأسرى الإسرائيليين في غزة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن المتظاهرين طالبوا نتنياهو بإبرام صفقة لإطلاق سراح الأسرى.
وفي الخارج، نظم مئات المتظاهرين اعتصاما وأغلقوا الشوارع المجاورة للمبنى، وارتدى بعضهم أقنعة على صورة نتنياهو وعدد من وزرائه وملابس برتقالية على غرار ما يرتديه المحكومون بالإعدام.
وقالت صحيفة "هآرتس" إن عشرات المتظاهرين أغلقوا شارع الملك جورج في تل أبيب خلال مسيرة باتجاه "ساحة المختطفين".
تل أبيب.. متظاهرون يقتحمون مقر حزب "الليكود"

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