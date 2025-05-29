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عربي و دولي

مسؤول بحزب الله يُعلن: هكذا نردّ على الإغتيالات!

2025-05-29 | 01:53
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مسؤول بحزب الله يُعلن: هكذا نردّ على الإغتيالات!
مسؤول بحزب الله يُعلن: هكذا نردّ على الإغتيالات!

جاء في صحيفة "الديار":

أكد نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" الوزير السابق محمود قماطي، أن لا تعديل في توجهات الحزب العسكرية أو السياسية، مشددًا على أن "استراتيجية المقاومة ثابتة ولا تبديل في مسارها العملي"، وذلك خلال مشاركته في ندوة تضامنية مع غزة واليمن في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي حديث خاص لصحيفة "الديار"، أوضح قماطي أن "الرد على الاغتيالات والاعتداءات، خصوصًا في الجنوب والمناطق الحدودية، لا يزال ضمن إطار الصبر الاستراتيجي"، مشيرًا إلى أن "المقاومة تقف خلف الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وتدعو الجميع للقيام بواجباتهم، في ظل وجود لجنة خاصة لمتابعة الخروقات".

وأضاف أن "جميع الخيارات مفتوحة، والمقاومة جاهزة لأي سيناريو"، مشددًا على أنها "لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام استهداف شعبها وأهلها"، ومذكّرًا بـ"أيام العز والانتصار في عيد المقاومة والتحرير"، في 25 أيار 2000، قائلاً إن "الانتصارات قادمة".

وفي الشأن الإقليمي، رأى قماطي أن "الولايات المتحدة هُزمت في اليمن، وعادت تراهن على انكسار هذا البلد لكنها واهمة"، مؤكدًا أن "اليمن اليوم يصرّ على دعم فلسطين، باعتباره واجبًا دينيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا".

وختم بالقول إن "من يروّج للتطبيع واهم، فاليمن أصبح في موقع القيادة ضمن معادلة جديدة تواجه الاستكبار، فيما تبقى المعركة الثقافية أخطر من احتلال الأرض". ال

مسؤول بحزب الله يُعلن: هكذا نردّ على الإغتيالات!

محليات

عربي و دولي

محمود قماطي

حزب الله

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