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عربي و دولي

"الدرع الضوئي".. إسرائيل تكشف سلاحها ضد حزب الله!

2025-05-29 | 02:30
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&quot;الدرع الضوئي&quot;.. إسرائيل تكشف سلاحها ضد حزب الله!
"الدرع الضوئي".. إسرائيل تكشف سلاحها ضد حزب الله!

كشفت إسرائيل لأول مرة عن استخدامها أشعة الليزر في اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة أطلقها حزب الله، خلال المعارك الأخيرة.

وقالت وزارة الحرب الإسرائيلية إنها استخدمت لأول مرة أشعة الليزر لاعتراض صواريخ حزب الله وطائراته المسيرة.

وتوقع محللون أن يؤدي اعتماد هذه المنظومة التي تحمل اسم "الدرع الضوئي" وتقلل من تكلفة اعتراض الصواريخ بشكل كبير للغاية، مقارنة بما يتطلبه تفعيل منظومة القبة الحديدية.

وأضافت وزارة الحرب الإسرائيلية أن اعتماد نظام الليزر يأتي بعد سنين من العمل على تطوير هذه المنظومة.

وكان رواد وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا في نوفمبر 2023، مقاطع فيديو عن أشعة ضوئية ظهرت في سماء إسرائيل، قال عنها خبراء إنها الحالة الأولى للنظام المضاد للصواريخ بالليزر بالعمل القتالي للمسّيرات والصواريخ التي تُطلقها الفصائل الفلسطينية.

وبحسب ما ورد، حينذاك، تم تفعيل نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الأول من نوعه "الشعاع الحديدي" أو الذي بات يعرف حاليا باسم "الدرع الضوئي"، لاعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينية في غزة، قبل سنوات من الموعد المقرر لتنفيذه

"الدرع الضوئي".. إسرائيل تكشف سلاحها ضد حزب الله!

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عربي و دولي

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الجيش الإسرائيلي

حزب الله

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