جهاز الأمن الاسرائيلي يزعم إحباط "خروقات إيرانية"!

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" إحباط 85 هجوماً إلكترونياً إيرانياً منذ بداية عام 2025، استهدفت شخصيات إسرائيلية بارزة، من بينهم مسؤولون أمنيون وسياسيون وأكاديميون وصحفيون.





ووفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، فقد "سعت الحملات الإلكترونية، التي كانت في معظمها محاولات تصيد احتيالي، إلى الوصول إلى الأجهزة والحسابات الرقمية للضحايا لجمع معلومات شخصية حساسة".



وزعم "الشاباك" إن "هدف إيران هو استخدام هذه المعلومات الاستخبارية لشن هجمات مستهدفة داخل إسرائيل، ربما من خلال عملاء محليين. غالبًا ما كانت محاولات التصيد الاحتيالي تأتي عبر البريد الإلكتروني أو واتساب أو تيليغرام، باستخدام روابط مزيفة أو تطبيقات مُقنّعة لسرقة بيانات الاعتماد وتثبيت برامج تجسس".



ونقل "تايمز أوف إسرائيل" عن أمني إسرائيلي إنه على الرغم من تعقيد هذه الهجمات، إلا أنه يمكن منعها.



وإدعى الشاباك "في إحدى الحالات، انتحل عميل إيراني شخصية سكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس في محاولة لاستدراج إسرائيلي، إلا أن يقظة هذا العميل وسرعة إبلاغه للسلطات الأمنية أحبطت الهجوم قبل وقوع أي ضرر".