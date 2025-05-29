الصبر على إسرائيل بدأ ينفذ!
نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "اجتماع واشنطن الأخير بين المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بشأن الأسرى وإيران كان متوترا"، في ظل تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه حثّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم توجيه ضربة لإيران".
وكشف المسؤول الإسرائيلي أنّ "صبر ويتكوف على إسرائيل بدأ ينفد"، في وقت تصرّ فيه حكومة نتنياهو على مواصلة الحرب على قطاع غزة ما يعرقل أي صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس.