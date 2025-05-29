الصبر على إسرائيل بدأ ينفذ!

نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "​اجتماع واشنطن​ الأخير بين ​المبعوث الأميركي​ للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي ​رون ديرمر​ بشأن ​الأسرى​ و​إيران​ كان متوترا"، في ظل تأكيد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنّه حثّ رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتنياهو​ على عدم توجيه ضربة لإيران".



