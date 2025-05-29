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عربي و دولي

مشاهد لإخلاء مطار بن غوريون (فيديو)

2025-05-29 | 15:12
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مشاهد لإخلاء مطار بن غوريون (فيديو)
مشاهد لإخلاء مطار بن غوريون (فيديو)

مشاهد لإخلاء مطار بن غوريون بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

 
 

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مشاهد لإخلاء مطار بن غوريون (فيديو)

عربي و دولي

مطار بن غوريون

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