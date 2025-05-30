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عربي و دولي

تخوّف جدّي من تصعيد إسرائيليّ جويّ (الأنباء الكويتية)

2025-05-30 | 01:46
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تخوّف جدّي من تصعيد إسرائيليّ جويّ (الأنباء الكويتية)
تخوّف جدّي من تصعيد إسرائيليّ جويّ (الأنباء الكويتية)

جاء في صحيفة "الأنباء" الكويتية:

كشفت مصادر مقربة من ثنائي حركة أمل وحزب الله لـ"الأنباء" الكويتية عن "تخوف جدي من تصعيد إسرائيلي جوي من خلال رفع وتيرة الغارات والاستهدافات للضغط على لبنان، بهدف تحقيق ما تسعى إليه أو ما تراه إسرائيل مطلوبا لتنفيذ وقف إطلاق النار والقرار 1701، وفقا للرؤية أو للمفهوم الإسرائيلي لهذا الاتفاق".

وأوضحت المصادر لـ"الأنباء" الكويتية، أن "إسرائيل تركز على موضوع الحدود أكثر مما تركز على الجانب الداخلي اللبناني وسحب السلاح. من هنا فإنها ستحاول رفع وتيرة الاستهدافات إما بتجاوز منطقة الجنوب، أو على مستوى الكوادر التي تستهدفها في هذه الغارات".

وقالت: "تضع إسرائيل في أولويتها تحقيق اتفاق حول موضوع الحدود. ومن هنا تشديدها على تشكيل لجان أمنية ودبلوماسية وسياسية بهدف التوصل إلى الاتفاق حول النقاط التي هي موضع خلاف منذ التحرير العام 2000 وعددها 13، ومطالبتها بالتالي وضع اتفاق نهائي قبل الانسحاب من المواقع الخمسة التي لا تزال تحتلها، وإلزام الدولة اللبنانية الاعتراف بهذه الحدود وإنهاء أي مطالب لبنانية أو مساع من أجل تحرير ما تبقى من أرض محتلة".

تخوّف جدّي من تصعيد إسرائيليّ جويّ (الأنباء الكويتية)

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