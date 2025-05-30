وزير الخارجية الألماني: سنسمح بتسليم المزيد من الأسلحة لإسرائيل بناء على تقييم الوضع الإنساني في غزة

انتشرت لقطة فيديو مروعة للحظة انقضاض نمر ضخم على شاب حاول التقاط صورة سيلفي معه في تايلاند بحضور المدرب.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن عقد اجتماعات سرّية داخل الحكومة الإسرائيلية، جرى خلالها بحث سيناريوهات مواجهة عسكرية محتملة مع إيران، في وقت تشهد فيه العلاقات بين تل أبيب وواشنطن توترا متزايدا، خاصة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
أعلن مجلس التنفيذيين اللبنانيين في المملكة العربية السعودية، عن ورود اتصالات مشبوهة لبعض المقيمين اللبنانيين في المملكة من جهات تنتحل صفة التحدث بإسم السفارة السعودية في بيروت، وتطلب منهم تزويدها بمعلومات شخصية عنهم وعن عائلاتهم تحت ذرائع مختلفة.