وزير الخارجية الألماني: سنسمح بتسليم المزيد من الأسلحة لإسرائيل بناء على تقييم الوضع الإنساني في غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن عقد اجتماعات سرّية داخل الحكومة الإسرائيلية، جرى خلالها بحث سيناريوهات مواجهة عسكرية محتملة مع إيران، في وقت تشهد فيه العلاقات بين تل أبيب وواشنطن توترا متزايدا، خاصة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.





