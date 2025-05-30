سيلفي مميت.. نمر ينقض على سائح في تايلاند! (شاهد الفيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، أنّ برلين ستتخذ قرارها بشأن شحنات الأسلحة الجديدة إلى إسرائيل استنادًا إلى تقييمها للوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنّ أفعال إسرائيل قد لا تكون متوافقة مع القانون الدولي.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن عقد اجتماعات سرّية داخل الحكومة الإسرائيلية، جرى خلالها بحث سيناريوهات مواجهة عسكرية محتملة مع إيران، في وقت تشهد فيه العلاقات بين تل أبيب وواشنطن توترا متزايدا، خاصة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.