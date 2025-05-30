سيلفي مميت.. نمر ينقض على سائح في تايلاند! (شاهد الفيديو)

أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، أنّ برلين ستتخذ قرارها بشأن شحنات الأسلحة الجديدة إلى إسرائيل استنادًا إلى تقييمها للوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنّ أفعال إسرائيل قد لا تكون متوافقة مع القانون الدولي.



