الجيش الإسرائيلي: قصفنا مستودعات أسلحة تضمنت صواريخ أرض - بحر في اللاذقية بسوريا

أكدت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، جاهزيتها الكاملة لموسم الحج، مشيرة إلى استمرار المرافق الصحية في تقديم خدماتها بكفاءة عالية لضيوف الرحمن حتى اليوم الثالث من ذي الحجة.



وأعلنت الوزارة تسجيل 25 حالة إجهاد حراري بين الحجاج منذ بداية الموسم، إضافة إلى إجراء 120 عملية قسطرة قلبية و11 عملية قلب مفتوح ضمن الاستعدادات المتكاملة لضمان سلامة الحجاج.