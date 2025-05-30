الجيش الإسرائيلي: قصفنا مستودعات أسلحة تضمنت صواريخ أرض - بحر في اللاذقية بسوريا

ردت وزارة الخارجية الإيرانية، على تقارير أفادت بنقل رسالة سعودية إلى إيران، خلال زيارة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، إلى طهران الشهر الماضي.
أكدت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، جاهزيتها الكاملة لموسم الحج، مشيرة إلى استمرار المرافق الصحية في تقديم خدماتها بكفاءة عالية لضيوف الرحمن حتى اليوم الثالث من ذي الحجة.وأعلنت الوزارة تسجيل 25 حالة إجهاد حراري بين الحجاج منذ بداية الموسم، إضافة إلى إجراء 120 عملية قسطرة قلبية و11 عملية قلب مفتوح ضمن الاستعدادات المتكاملة لضمان سلامة الحجاج.
جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت رفض بلاده للسلاح الذري، وذلك في وقت تجري الجمهورية الإسلامية مباحثات مع الولايات المتحدة سعيا للتوصل الى اتفاق بشأن ملفها النووي.