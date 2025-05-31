هذا ما وقَّع عليه حزب الله! (الأنباء الإلكترونية)

رأت مصادر مطلعة أن "موضوع السلاح متعب ودقيق، ولا يمكن حله عبر المنابر الإعلامية والمؤتمرات الصحافية، بل في الأماكن المغلقة وعبر لجان متخصصة من الدولة اللبنانية وحزب الله لوضع آلية مفصلة لطريقة تسليم السلاح ونوعيته، والمرجح أن يكون السلاح من النوع الثقيل والمتوسط، كما هو مدرج في اتفاق وقف اطلاق النار الذي وقع عليه حزب الله ورئيسي المجلس نبيه بري والحكومة آنذاك نجيب ميقاتي".

وأشارت لصحيفة "الأنباء الإلكترونية" إلى أن "لا أحد من الفرقاء المعنيين باتفاق وقف إطلاق النار لا من الجانب اللبناني ولا من الجانب الاسرائيلي يمكنه التنصل من هذا الاتفاق".