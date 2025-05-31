48 ساعة فاصلة لغزة.. إعلان هام من ترامب!
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن حماس وإسرائيل "ترغبان بالخروج من الفوضى"، مؤكداً أن الطرفين قريبان جداً من اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار في غزة، وقد يُعلن خلال يوم أو يومين.
وأعلنت حماس أنها تدرس مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار، بالتشاور مع الفصائل الفلسطينية، فيما حذر وزير الحرب الإسرائيلي من أن على الحركة القبول بالاتفاق أو مواجهة "القضاء عليها".
وفي السياق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الأركان دعوته لوقف الحرب إذا أُبرمت صفقة، حتى وإن كانت جزئية.