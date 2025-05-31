48 ساعة فاصلة لغزة.. إعلان هام من ترامب!

وأعلنت حماس أنها تدرس مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار، بالتشاور مع الفصائل الفلسطينية، فيما حذر وزير الحرب الإسرائيلي من أن على الحركة القبول بالاتفاق أو مواجهة "القضاء عليها".

وفي السياق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الأركان دعوته لوقف الحرب إذا أُبرمت صفقة، حتى وإن كانت جزئية.