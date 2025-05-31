بيان سعودي - قطري: الدعم المالي المشترك يسرع تعافي الإقتصاد السوري
أفادت وكالة الأنباء السعودية، واس، أن السعودية وقطر أعلنتا تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر. الدعم المشترك يسرع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، فيما يأتي امتدادًا لدعمها السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي.
وتؤكد السعودية ودولة قطر أن هذا الدعم يعكس التزامهما الثابت بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري".
كما أعربتا عن تطلعهما إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام، وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية بشكل خاص، في إطار رؤية واضحة وشاملة، تسهم في تحقيق الدعم الفاعل والمستدام، وتعزيز فرص التنمية للشعب السوري.