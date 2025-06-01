أوكرانيا تعلن تفجير قطار عسكري روسي.. وموسكو تحقق بإستهداف جسرين

أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تفجير قطار عسكري للقوات الروسية في منطقة ميليتوبول الواقعة على ساحل بحر آزوف، في وقت قالت فيه موسكو إن جسرين انهارا في منطقتين روسيتين محاذيتين لأوكرانيا.

وقالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في بيان اليوم الأحد إن القطار الروسي استهدف بالقسم المحتل من مقاطعة زاباروجيا، وكان متجها نحو شبه جزيرة القرم ويحمل خزانات وقودا وعربات شحن، وأشارت إلى أن التفجير أدى إلى تعطيل الإمدادات اللوجستية للقوات الروسية في زاباروجيا وشبه جزيرة القرم.

وقالت السلطات الروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إن جسرين انهارا في منطقتين روسيتين متاخمتين لأوكرانيا، مما أدى إلى خروج قطارين عن مسارهما ومقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

وذكرت "رويترز" أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل مما إذا كانت الواقعتان مرتبطين ببعضهما.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية ومسؤولون إقليميون إن 7 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 69 بعد انهيار جسر على مسار للسكك الحديدية في منطقة بريانسك، مما أدى إلى خروج قطار عن القضبان في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن ألكسندر بوجوماز حاكم بريانسك أن انهيار الجسر كان نتيجة انفجار.

ونقلت الوكالة عنه قوله لهيئة الإذاعة والتلفزيون الروسية "تم تفجير الجسر في أثناء مرور قطار كليموفو-موسكو وعلى متنه 388 راكبا".

وذكر بوجوماز عبر تطبيق تليغرام أن 47 شخصا نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأن من بين المصابين 3 أطفال، أحدهم في حالة حرجة.

وقال ألكسندر خينشتين القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك عبر تطبيق تليغرام إن جسرا انهار في المنطقة في وقت مبكر اليوم الأحد في أثناء مرور قطار شحن فوقه.

وأضاف "سقط جزء من القطار على طريق أسفل الجسر". وأوضح أن النيران اشتعلت في القاطرة، وتم إخمادها بسرعة. وذكر أن أحد السائقين أصيب في ساقه، ونقل هو وفريق تشغيل القطار إلى مستشفى محلي.

من جهتها، أعلنت لجنة التحقيقات الروسية فتح تحقيق في حادثي الجسرين في مقاطعتي بريانسك وكورسك الروسيتين.

وأشارت اللجنة إلى أن تفجيرات السكك الحديدية في بريانسك وكورسك تصنف "كأعمال إرهابية".



