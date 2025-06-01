صفعة جديدة لماكرون.. أشد إيلاماً؟

نشر سياسي إسرائيلي، صباح الأحد، تغريدة على حسابه في منصة "إكس" يوجه فيها تحذيراً مباشراً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وقال العضو في الكنيست الإسرائيلي، ألموغ كوهين، في التغريدة، التي كتبها باللغة الإنجليزية: "عزيزي الرئيس ماكرون، سمعتُ أنك حريص على إقامة دولة فلسطينية. بالنظر إلى فوضى الليلة الماضية في باريس، فإنك تُحرز تقدما كبيرا. فقط في فرنسا".



وأضاف: "هناك شيء ما أتوقعه بأن الصفعة القادمة التي سيتلقاها الشعب الفرنسي العزيز.. ستكون أشد إيلاما".



وتابع: "كان يوم السابع من أكتوبر بمثابة المقطع الدعائي لما ينتظرك. بالمناسبة، تهانينا لباريس سان جيرمان. مباراة رائعة".