وزير الخارجية السعودي: رفض اسرائيل لزيارة الوفد الوزاري العربي الى الضفة الغربية يجسّد رفض لأي محاولات لتحقيق السلام

كشف الصحافي الإسرائيلي في القناة 14 الإسرائيلية تامر موراغ، أنّ "نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ​مورغان أورتاغوس​ والمسؤولة عن ملف لبنان في الإدارة الأميركية، ستغادر منصبها قريبًا"، موضحًا أنّ "هذا ليس خبرًا سارًا لإسرائيل، فقد كانت أورتاغوس مؤيدة بشدة لإسرائيل وعملت بحزم على مسألة نزع سلاح حزب الله".

