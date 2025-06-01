وزير الخارجية السعودي: رفض اسرائيل لزيارة الوفد الوزاري العربي الى الضفة الغربية يجسّد رفض لأي محاولات لتحقيق السلام

أفاد مصدر في جهاز الأمن الأوكراني، الأحد، بأن أوكرانيا تنفّذ الأحد عملية "واسعة النطاق" ضد طائرات عسكرية في روسيا، حيث استهدفت قاعدة في شرق سيبيريا على بعد آلاف الكيلومترات من حدودها.
لف الغموض مصير مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.
كشف الصحافي الإسرائيلي في القناة 14 الإسرائيلية تامر موراغ، أنّ "نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس والمسؤولة عن ملف لبنان في الإدارة الأميركية، ستغادر منصبها قريبًا"، موضحًا أنّ "هذا ليس خبرًا سارًا لإسرائيل، فقد كانت أورتاغوس مؤيدة بشدة لإسرائيل وعملت بحزم على مسألة نزع سلاح حزب الله".