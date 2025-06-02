بالفيديو.. فيضانات مدمرة في نيجيريا

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
تسلّمت روسيا مسودة مذكرة من أوكرانيا في شأن اتفاق سلام، وفق ما نقلت وكالات أنباء روسية عن رئيس وفد موسكو لمحادثات السلام مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي.
أعلن جهاز الأمن الأوكراني (أس بي يو)، اليوم الأحد، أن الهجوم بالمسيّرات الذي نفّذه ألحق أضرارا بالطيران العسكري الروسي تقدّر كلفتها بسبعة مليارات دولار، وطال ما نسبته 34 بالمئة من القاذفات الروسية الاستراتيجية التي تحمل صواريخ كروز.