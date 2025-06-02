تهريب من نوع آخر... أفاعٍ وسلاحف داخل حقائب مسافر!

وأوضحت أنّ هذه الحيوانات الصّغيرة المصنّفة بين الأنواع المهدّدة من جانب الاتحاد الدّولي لحفظ الطّبيعة، كانت "مخبّأة بمهارة" في صندوق بلاستيكي وُضع داخل حقيبة صغيرة كان يجرّها الرّاكب.

وفي شباط الماضي، أوقفت الجمارك مسافرًا بحوزته خمسة من حيوانات جبون سيامانغ، وهي فصيلة من القردة من غابات إندونيسيا وماليزيا وتايلاند.