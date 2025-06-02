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الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخا واحدا أطلق من اليمن
2025-06-02 | 14:05
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الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخا واحدا أطلق من اليمن
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