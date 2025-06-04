خامنئي يعلّق على المقترح الأميركي!

وأضاف في خطاب: "المقترح الأميركي النووي يتناقض مع إيمان أمتنا بالاعتماد على الذات ومبدأ".
وشدد خامنئي على أن "تخصيب اليورانيوم أساسي للبرنامج النووي للبلاد"، مضيفا: "البرنامج النووي بلا قيمة بدون تخصيب اليورانيوم ولن نتخلى عنه".
أعلنت مجموعة مسلحة جديدة باسم "كتائب الشهيد محمد الضيف" – نسبة لقائد كتائب القسام الذي أعلنت حماس إستشهاده مطلع العام الجاري – عن تأسيس نفسها في 31 آيار عبر "تلغرام".
أكدت المجموعات الاغترابية اللبنانية، خلال لقائها اليوم برئيس الحكومة نواف سلام، تمسكها الكامل بحق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع في بلدان الاغتراب ضمن دوائرهم الأصلية، أسوة بالمقيمين، ورفضها القاطع لحصر هذا الحق بستة مقاعد فقط اعتباراً من انتخابات عام 2026، كما ينص عليه قانون الانتخاب رقم 44 الصادر عام 2017.
اختطفت قوات إسرائيلية الصياد الهاوي الشاب علي فنيش من بلدة معروب، بينما كان على متن زورقه داخل المياه اللبنانية قبالة رأس الناقورة، واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة، في حين أخلت سبيل زميله عبودي عجمي، الذي كان على متن زورق ثانٍ.