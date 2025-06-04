الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

أكبر فضيحة سياسية في أميركا.. ترامب يكشف!

2025-06-04 | 07:51
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أكبر فضيحة سياسية في أميركا.. ترامب يكشف!
أكبر فضيحة سياسية في أميركا.. ترامب يكشف!

اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مسؤولي إدارة الرئيس السابق، جو بايدن، بخيانة الدولة، مدعياً أن الوثائق التي وقعتها آلة الأوتوبن في عهده سهلت دخول المهاجرين بشكل جماعي إلى الولايات المتحدة.

وآلة الأوتوبن (Autopen) في الولايات المتحدة، هي جهاز يُستخدم لتوقيع الوثائق رسميا باسم شخص معين غالبا الرئيس أو كبار المسؤولين عندما لا يكون ذلك الشخص متاحا للتوقيع بنفسه.

وكتب الرئيس الأميركي على موقع "تروث سوشيال": "إلى جانب تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020، تعتبر آلة الأوتوبن، أكبر فضيحة سياسية في تاريخ أميركا".

وعلق ترامب قبل ذلك بأن بايدن وقع أوامر بالعفو عن 2500 شخص، بمن فيهم أقاربه، لكن تلك الأوامر ليست قانونية لأنها وقعت بواسطة الأوتوبن دون علم بايدن.

ترامب اتهم مسؤولي إدارة بايدن بخيانة الدولة، واعتبر أن تلك الوثائق الموقعة بواسطة آلة الأوتوبن سهلت دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

كانت مصادر في الكونغرس قد ذكرت أنه جرى تحديد هوية 4 موظفين في البيت الأبيض بزعم استخدام الجهاز المذكور لتوقيع وثائق نيابة عن بايدن.

والثلاثاء، تلقت وزارة العدل أمرا بالتحقيق في قرارات بايدن العفو عن أفراد من عائلته، فضلا عن تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 سجينا إلى السجن مدى الحياة.

وسيقوم المحققون بالتحقق من مدى كفاءة الرئيس السابق عند توقيع هذه الوثائق، وسيحددون ما إذا كان أشخاص آخرون قد وقعوا سرا على قرارات العفو باستخدام الأوتوبن.

كان بايدن قد أصدر في يناير الماضي عفوا استباقيا عن شقيقيه فرانسيس وجيمس، وزوجته سارة، وشقيقته فاليري وزوجها جون. 

وفي كانون الأول الماضي، وقع بايدن أمرا تنفيذيا بالعفو عن ابنه هانتر، رغم وعده المتكرر سابقا بعدم القيام بذلك. ويتعلق العفو بالتهرب الضريبي وانتهاكات قانون الأسلحة في ولايتي ديلاوير وكاليفورنيا. 
أكبر فضيحة سياسية في أميركا.. ترامب يكشف!

عربي و دولي

دونالد ترامب

اسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هدّدته إسرائيل وصورته الـ"MK".. من هو؟
خلاف يُشعل إسرائيل.. نتنياهو مُهدد!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بـ "صواريخ الليل" ظهرت.. من هي كتائب محمد الضيف؟
Play
09:49

بـ "صواريخ الليل" ظهرت.. من هي كتائب محمد الضيف؟

أعلنت مجموعة مسلحة جديدة باسم "كتائب الشهيد محمد الضيف" – نسبة لقائد كتائب القسام الذي أعلنت حماس إستشهاده مطلع العام الجاري – عن تأسيس نفسها في 31 آيار عبر "تلغرام".

09:49

بـ "صواريخ الليل" ظهرت.. من هي كتائب محمد الضيف؟

أعلنت مجموعة مسلحة جديدة باسم "كتائب الشهيد محمد الضيف" – نسبة لقائد كتائب القسام الذي أعلنت حماس إستشهاده مطلع العام الجاري – عن تأسيس نفسها في 31 آيار عبر "تلغرام".

المغتربون يرفضون حصر اقتراعهم بـ6 مقاعد ويطالبون بالمساواة
08:44

المغتربون يرفضون حصر اقتراعهم بـ6 مقاعد ويطالبون بالمساواة

أكدت المجموعات الاغترابية اللبنانية، خلال لقائها اليوم برئيس الحكومة نواف سلام، تمسكها الكامل بحق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع في بلدان الاغتراب ضمن دوائرهم الأصلية، أسوة بالمقيمين، ورفضها القاطع لحصر هذا الحق بستة مقاعد فقط اعتباراً من انتخابات عام 2026، كما ينص عليه قانون الانتخاب رقم 44 الصادر عام 2017.

08:44

المغتربون يرفضون حصر اقتراعهم بـ6 مقاعد ويطالبون بالمساواة

أكدت المجموعات الاغترابية اللبنانية، خلال لقائها اليوم برئيس الحكومة نواف سلام، تمسكها الكامل بحق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع في بلدان الاغتراب ضمن دوائرهم الأصلية، أسوة بالمقيمين، ورفضها القاطع لحصر هذا الحق بستة مقاعد فقط اعتباراً من انتخابات عام 2026، كما ينص عليه قانون الانتخاب رقم 44 الصادر عام 2017.

كيف اختطفت إسرائيل صياداً في بحر لبنان؟ (صورة)
08:24

كيف اختطفت إسرائيل صياداً في بحر لبنان؟ (صورة)

اختطفت قوات إسرائيلية الصياد الهاوي الشاب علي فنيش من بلدة معروب، بينما كان على متن زورقه داخل المياه اللبنانية قبالة رأس الناقورة، واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة، في حين أخلت سبيل زميله عبودي عجمي، الذي كان على متن زورق ثانٍ.

08:24

كيف اختطفت إسرائيل صياداً في بحر لبنان؟ (صورة)

اختطفت قوات إسرائيلية الصياد الهاوي الشاب علي فنيش من بلدة معروب، بينما كان على متن زورقه داخل المياه اللبنانية قبالة رأس الناقورة، واقتادته إلى داخل الأراضي المحتلة، في حين أخلت سبيل زميله عبودي عجمي، الذي كان على متن زورق ثانٍ.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025