المغتربون يرفضون حصر اقتراعهم بـ6 مقاعد ويطالبون بالمساواة

ودعت المجموعات إلى الإسراع في إقرار اقتراح قانون لتعديل المواد ذات الصلة في قانون الانتخاب خلال أول جلسة لمجلس النواب، بما يضمن تكريس هذا الحق الدستوري وتحقيق المساواة التامة بين اللبنانيين في الداخل والخارج. وأشارت إلى أن الاقتراح حظي حتى الآن بتأييد أكثر من 60 نائباً.

ويشمل الاقتراح خطوات تهدف إلى تعزيز مشاركة المغتربين في العملية الانتخابية، منها:

تمديد مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين إلى ستة أشهر بدلاً من شهر و20 يوماً.

خفض الحد الأدنى لعدد المسجلين في كل مركز اقتراع من 200 إلى 100 ناخب.

اعتبار البعثات الدبلوماسية، المقيمة وغير المقيمة، مركزاً واحداً لاحتساب العدد المطلوب.

كما طالبت المجموعات باتخاذ إجراءات عملية لتسهيل تجديد جوازات السفر وبطاقات الهوية للمغتربين، لضمان مشاركتهم الفعلية في الانتخابات المقبلة.

وضم الوفد ممثلين عن 16 مجموعة اغترابية فاعلة في مختلف أنحاء العالم، هي:

Celibal - Latin American Center For Lebanese Studies

Change Lebanon

Collectif Libanais de France

Diaspora Libanaise Overseas – جمعية الانتشار اللبناني ما وراء البحار

Forum Libanais en Europe – المنتدى اللبناني في أوروبا

Kulluna Irada – كلنا إرادة

Lebanese Executives Council – مجلس التنفيذيين اللبنانيين

Lebanese Expatriate Movement – الحراك الاغترابي اللبناني

Lebanese National Alliance

Meghtebrin Mejtemiin – مغتربين مجتمعين

Mouvement des Citoyens Libanais du Monde – مواطنون لبنانيون حول العالم

Our New Lebanon

Sawti – صوتي

TeamHope

The Lebanese Diaspora Network – شبكة الاغتراب اللبناني

World Lebanese Cultural Union – الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم