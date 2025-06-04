فورة إسرائيلية كبرى تهدّد بحل الكنيست!

وفي هذا السياق، أعلنت كتلة "شاس" لليهود الحريديم دعمها لحل الكنيست، مما يزيد من احتمالية إجراء انتخابات مبكرة.

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حذر من أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى انتخابات تعني "توقف الحرب أو خسارتها"، في إشارة إلى تداعيات الخلاف السياسي على الجبهة العسكرية في غزة.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست إلى اجتماع لمحاولة منع توجه البلاد نحو انتخابات مبكرة.

في المقابل، انتقد زعيم المعارضة يائير لبيد أداء الحكومة في جلسة الكنيست العامة، واصفًا البرلمان الحالي بأنه "منتهٍ" معربًا عن استيائه من تأخر إقرار قانون التجنيد، في وقت تتصاعد فيه الخسائر على الجبهة الجنوبية.

تتصاعد الضغوط على الحكومة وسط دعوات أحزاب دينية للانسحاب من الائتلاف، ومحاولات المعارضة تقديم مقترح لحل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة في ظل هذه الأزمة المتفاقمة.