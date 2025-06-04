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عربي و دولي

فورة إسرائيلية كبرى تهدّد بحل الكنيست!

2025-06-04 | 11:43
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فورة إسرائيلية كبرى تهدّد بحل الكنيست!
فورة إسرائيلية كبرى تهدّد بحل الكنيست!

تشهد إسرائيل أزمة حكومية حادة وسط تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحاكم، خاصة حول قانون إعفاء اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية، وهو الملف الذي فشل الائتلاف في التوصل إلى اتفاق بشأنه.

وفي هذا السياق، أعلنت كتلة "شاس" لليهود الحريديم دعمها لحل الكنيست، مما يزيد من احتمالية إجراء انتخابات مبكرة.

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حذر من أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى انتخابات تعني "توقف الحرب أو خسارتها"، في إشارة إلى تداعيات الخلاف السياسي على الجبهة العسكرية في غزة.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست إلى اجتماع لمحاولة منع توجه البلاد نحو انتخابات مبكرة.

في المقابل، انتقد زعيم المعارضة يائير لبيد أداء الحكومة في جلسة الكنيست العامة، واصفًا البرلمان الحالي بأنه "منتهٍ" معربًا عن استيائه من تأخر إقرار قانون التجنيد، في وقت تتصاعد فيه الخسائر على الجبهة الجنوبية.

تتصاعد الضغوط على الحكومة وسط دعوات أحزاب دينية للانسحاب من الائتلاف، ومحاولات المعارضة تقديم مقترح لحل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة في ظل هذه الأزمة المتفاقمة.

فورة إسرائيلية كبرى تهدّد بحل الكنيست!

عربي و دولي

الكنيست الإسرائيلي

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

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يائير لبيد

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