لمَن الخلافة؟

لم تحسم الإدارة الأميركية الجديدة حتى الآن اسم البديل عن الموفدة مورغان أورتاغوس إلى الشرق الأوسط، إلا أن استبدالها بات مؤكداً وسط علامات استياء من أدائها.

وأشارت معلومات "الجديد" إلى أنه قد تمنع أورتاغوس من القيام بزيارتها الوداعية إلى لبنان المقررة في الأسبوع الثاني من حزيران.

امّا الاسمان المطروحان لخلافة أورتاغوس هما جويل رايبورن، الخبير بالملف اللبناني والذي سبق له العمل في العراق، وتوم باراك، مبعوث ترامب السابق للشؤون السورية وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا وإسرائيل. باراك من الجيل الثالث لعائلة لبنانية كاثوليكية من زحلة، ويتقن اللغة العربية.

ووصل باراك إلى إسرائيل حيث التقى كبار المسؤولين، وتركزت المناقشات على الوضع في سوريا والتوترات المستمرة بين إسرائيل وتركيا، قبل أن ينتقل إلى سوريا للقاء الرئيس أحمد الشرع.