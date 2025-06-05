الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

"جيروزاليم بوست" عن مصادر عسكرية: إذا خالف الناشطون الأوامر فقد يسيطر الجيش على السفينة ويعتقلهم

2025-06-05 | 01:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;جيروزاليم بوست&quot; عن مصادر عسكرية: إذا خالف الناشطون الأوامر فقد يسيطر الجيش على السفينة ويعتقلهم
"جيروزاليم بوست" عن مصادر عسكرية: إذا خالف الناشطون الأوامر فقد يسيطر الجيش على السفينة ويعتقلهم

مقالات ذات صلة
"جيروزاليم بوست" عن مصادر عسكرية: إذا خالف الناشطون الأوامر فقد يسيطر الجيش على السفينة ويعتقلهم

عربي و دولي

بوست"

مصادر

عسكرية:

الناشطون

الأوامر

يسيطر

الجيش

السفينة

ويعتقلهم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الولايات المتحدة تعلن اعتقال "قيادي داعشي"
"جيروزاليم بوست" عن مصادر عسكرية: سيتم توجيه رسالة مباشرة للناشطين على متن السفينة مادلين بعدم الاقتراب

اقرأ ايضا في عربي و دولي

روسيا تكثّف هجماتها على أوكرانيا وتوقع 5 قتلى
04:49

روسيا تكثّف هجماتها على أوكرانيا وتوقع 5 قتلى

أفادت الإدارة العسكرية في سومي بشمال شرقي أوكرانيا بتعرض 35 حيا في 17 بلدة لـ100 هجوم روسي مدفعي وصاروخي وبالمسيرات، بينما قُتل 5 أشخاص على الأقل، أحدهم طفل في عامه الأول، في هجوم روسي بطائرات مسيّرة استهدف الليلة الماضية مدينة بريلوكي في شمال البلاد أيضا، بينما تعهّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتقديم "دعم غير مشروط" لروسيا.
وقال مسؤول أوكراني محلي على تليغرام إن الهجوم "ألحق أضرارا بمبان في منطقة سكنية" وأوقع فضلا عن القتلى 6 جرحى نُقلوا إلى المستشفى.

04:49

روسيا تكثّف هجماتها على أوكرانيا وتوقع 5 قتلى

أفادت الإدارة العسكرية في سومي بشمال شرقي أوكرانيا بتعرض 35 حيا في 17 بلدة لـ100 هجوم روسي مدفعي وصاروخي وبالمسيرات، بينما قُتل 5 أشخاص على الأقل، أحدهم طفل في عامه الأول، في هجوم روسي بطائرات مسيّرة استهدف الليلة الماضية مدينة بريلوكي في شمال البلاد أيضا، بينما تعهّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتقديم "دعم غير مشروط" لروسيا.
وقال مسؤول أوكراني محلي على تليغرام إن الهجوم "ألحق أضرارا بمبان في منطقة سكنية" وأوقع فضلا عن القتلى 6 جرحى نُقلوا إلى المستشفى.

وزارة الصحة السعودية تصدر تحذيراً لضيوف الرحمن
04:30

وزارة الصحة السعودية تصدر تحذيراً لضيوف الرحمن

حذّرت وزارة الصحة السعودية الحجاج من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار في ظل درجات الحرارة العالية في موسم حج هذا العام.

04:30

وزارة الصحة السعودية تصدر تحذيراً لضيوف الرحمن

حذّرت وزارة الصحة السعودية الحجاج من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار في ظل درجات الحرارة العالية في موسم حج هذا العام.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025