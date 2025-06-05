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عربي و دولي

بطلب أميركي.. إتصال هاتفي بين ترامب وشي

2025-06-05 | 10:16
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بطلب أميركي.. إتصال هاتفي بين ترامب وشي
بطلب أميركي.. إتصال هاتفي بين ترامب وشي

أجرى الرئيسان الصيني شي جين بينغ والأميركي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا، الخميس، بحسب الإعلام الرسمي الصيني.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن الاتصال جرى "بطلب من الرئيس الأميركي"، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأنه.
ويأتى الاتصال في وقت تتبادل القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، الاتهام بانتهاك الاتفاق الذي توصلتا إليه في أيار، وأرسى هدنة بينهما في حرب التعرفات التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي.
وكتب ترامب، الأربعاء عبر منصة "تروث سوشيال": "أحب الرئيس الصيني شي، لطالما أحببته، وسأحبه دوما، لكنه صارم جدا، ويصعب للغاية التوصل إلى اتفاق معه".
بطلب أميركي.. إتصال هاتفي بين ترامب وشي

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ترامب عن اتصاله مع شي: أفضى إلى "خلاصة إيجابية للغاية"
11:31

ترامب عن اتصاله مع شي: أفضى إلى "خلاصة إيجابية للغاية"

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع نظيره الصيني شي جين بينغ أفضى إلى "خلاصة إيجابية للغاية"، مشيراً إلى أن كلاً منهما دعا الآخر لزيارة بلاده.

11:31

ترامب عن اتصاله مع شي: أفضى إلى "خلاصة إيجابية للغاية"

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع نظيره الصيني شي جين بينغ أفضى إلى "خلاصة إيجابية للغاية"، مشيراً إلى أن كلاً منهما دعا الآخر لزيارة بلاده.

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