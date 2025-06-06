صواريخ خارقة وبالمقاتلات والمسيّرات.. هكذا تمّ قصف الضاحية!

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الغارات بلغت 21 ضربة جوية، بينها 16 نفذتها مسيّرات و5 عبر مقاتلات حربية، في واحدة من أعنف الهجمات بعد وقف إطلاق النار.

وزعم المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أن القصف استهدف بنى تحتية تحت الأرض، قال إنها مخصصة لإنتاج المسيّرات، وتتموضع وسط مناطق مدنية مأهولة في الضاحية الجنوبية لبيروت.