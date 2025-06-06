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عربي و دولي

صواريخ خارقة وبالمقاتلات والمسيّرات.. هكذا تمّ قصف الضاحية!

2025-06-06 | 09:02
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صواريخ خارقة وبالمقاتلات والمسيّرات.. هكذا تمّ قصف الضاحية!
صواريخ خارقة وبالمقاتلات والمسيّرات.. هكذا تمّ قصف الضاحية!

في تطور خطير عشية عيد الأضحى المبارك، شن العدو الإسرائيلي، فجر الأحد، سلسلة غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، مستخدمة صواريخ ارتجاجية خارقة للتحصينات، ما أدى إلى هزات عنيفة شعر بها السكان في العاصمة والمناطق المجاورة، وأثار حالة من الهلع والخوف بين المدنيين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الغارات بلغت 21 ضربة جوية، بينها 16 نفذتها مسيّرات و5 عبر مقاتلات حربية، في واحدة من أعنف الهجمات بعد وقف إطلاق النار.

وزعم المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أن القصف استهدف بنى تحتية تحت الأرض، قال إنها مخصصة لإنتاج المسيّرات، وتتموضع وسط مناطق مدنية مأهولة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

صواريخ خارقة وبالمقاتلات والمسيّرات.. هكذا تمّ قصف الضاحية!

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الضاحية الجنوبية

إسرائيل

الجيش الإسرائيلي

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