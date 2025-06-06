ليلة الغارات.. الجيش دخل الليلكي ولكن!

أفادت مصادر عسكرية لـ"الجديد" أن بلاغات "الميكانيزم" باتت شبه يومية، ويتحرّك الجيش في كل مرة للكشف على المواقع المطلوبة. ووفق معلومات "الجديد"، كشف الجيش أمس على موقع في الليلكي بطلب من اللجنة، ولم يجد فيه معدّات أو أسلحة، وأبلغ اللجنة بذلك.

لكن المفاجأة جاءت بتحذيرات أفيخاي أدرعي لمواقع أخرى، ما دفع الجيش للتوجه إليها قبل انسحابه إثر غارات تحذيرية إسرائيلية. وأكدت المصادر أن بيان الجيش الأخير حازم، ويحذّر من وقف التعاون مع اللجنة إذا استمرت إسرائيل بتجاهل تقاريره.

وتشير معلومات "الجديد" إلى أن الغارات الإسرائيلية مستمرة ما لم تتخذ الدولة خطوات جدية لضبط السلاح على كامل الأراضي اللبنانية.